São-paulino fanático, Massa espera Tricolor forte para o ano que vem

Dentro das pistas, um dos grandes nomes do Brasil no automobilismo. Fora delas, torcedor fanático do São Paulo. Este é Felipe Massa, ex-F1 e atual piloto da Fórmula E. E nesta quinta-feira, ele esteve na casa do seu clube do coração, o CT da Barra Funda, promovendo junto com outros pilotos um jogo de futebol beneficente em prol de crianças com câncer.

Depois de sair campeão do evento, o assunto Tricolor Paulista não poderia faltar. Massa avaliou positivamente a última temporada e exaltou o retorno à maior competição da América do Sul.

“Sem dúvida é muito bacana ver o Tricolor voltando para a Libertadores depois de muitos anos. Tivemos um bom campeonato também, mas acabamos tendo muitos empates no final e algumas derrotas, o que tirou o São Paulo da briga pelo título”, lamentou o piloto em entrevista à Gazeta Esportiva.

Apesar disso, o ex-F1 se mostrou bastante otimista para o próximo ano, aprovou a contração de Pablo, anunciado na última quarta-feira, e ainda brincou com seus reforços dos sonhos (veja no vídeo abaixo).

“Temos um bom elenco, um novo técnico. E agora outros jogadores chegando no clube também. Então tem muita coisa para se adaptar e tomara que o São Paulo tenha um bom ano em 2019”, completou.

