Max Verstappen fica sem vitória nas 24 Horas de Nurburgring

O holandês de 28 anos, que atravessa um início de temporada difícil com sua equipe de F1, a Red Bull, e já ameaçou deixar a principal categoria do automobilismo, tem participado cada vez mais de provas de endurance ao volante de carros GT3 (categoria derivada de veículos de turismo).

No entanto, após 21 horas de prova — iniciada no sábado à tarde —, o Mercedes-AMG número 3, que liderava a corrida e era compartilhado por Verstappen, o espanhol Daniel Juncadella, o francês Jules Gounon e o austríaco Lucas Auer, precisou ir aos boxes devido a ruídos e vibrações.

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A vitória ficou com o Mercedes número 80, pilotado por Maro Engel, Maxime Martin, Fabian Schiller e Luca Stolz.

Questionado por jornalistas, Verstappen afirmou que pretende voltar a competir na categoria GT3 na Alemanha.

O holandês ocupa a sétima posição no campeonato mundial de pilotos de F1 após quatro Grandes Prêmios nesta temporada, na qual tem criticado constantemente o novo regulamento técnico dos motores elétricos e a combustão, que mudou significativamente a forma de pilotar tanto na classificação quanto nas corridas.

Verstappen já ameaçou diversas vezes deixar a Fórmula 1 para se dedicar à família e às corridas de endurance, embora seu contrato com a Red Bull vá até o final de 2028.

*Por AFP