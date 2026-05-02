Kimi Antonelli garante pole do GP de Miami, e Bortoleto larga em último

O jovem piloto italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, líder do Mundial de Fórmula 1, conquistou neste sábado a pole position para o Grande Prêmio de Miami, terminando à frente de Max Verstappen, da Red Bull.
Antonelli superou o holandês por 0,166 segundo e o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, por 0,345 segundo.
A nova estrela de Mercedes conquistou sua terceira pole position consecutiva em um Grande Prêmio nesta temporada — uma temporada na qual, aos 19 anos, despontou como o piloto mais jovem a liderar a Fórmula 1.
Antonelli se redimiu, assim, após a derrota na corrida sprint realizada poucas horas antes, vencida pelo britânico Lando Norris, da McLaren, que largará da quarta posição neste domingo, no Autódromo Internacional de Miami.
Foi um início de dia difícil com a sprint, onde as coisas não correram a nosso favor", reconheceu Antonelli, que recebeu uma penalidade de cinco segundos durante aquela corrida por exceder os limites de pista, caindo do quarto para o sexto lugar.
"Estou feliz com a classificação... Fiquei muito tenso, para ser sincero, esperando todos terminarem suas voltas, mas foi o suficiente", comemorou.
Antonelli já havia conquistado a pole position nos dois Grandes Prêmios anteriores, na China e no Japão, onde depois conquistaria a vitória.
Desde então, a Fórmula 1 viveu um hiato após o cancelamento das etapas do Bahrein e da Arábia Saudita devido ao conflito no Oriente Médio.
O britânico Norris, atual campeão mundial, largará da quarta posição na corrida de domingo, à frente de George Russell, da Mercedes, Lewis Hamilton, da Ferrari, e Piastri, da McLaren.
O argentino Franco Colapinto, da Alpine, garantiu o oitavo lugar, igualando seu melhor resultado em classificações. O jovem piloto de 22 anos também havia se classificado para largar em oitavo na corrida sprint, na qual terminou em décimo.
O início da segunda fase da classificação foi atrasado devido a um incêndio no motor do Audi pilotado pelo brasileiro Gabriel Bortoleto, que o obrigou a parar na pista.
Bortoleto, que largará da última posição no grid (22º) na corrida deste domingo, esteve entre os eliminados durante a primeira fase da sessão, juntamente com o espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, e o mexicano Sergio Pérez, da Cadillac, que terminou em vigésimo primeiro lugar.
*Por AFP