Hamilton lamenta punição de Vettel que lhe rendeu a vitória

Lewis Hamilton chegou em segundo lugar no Grande Prêmio do Canadá, mas ficou com a vitória graças a uma punição de cinco segundos ao líder Sebastian Vettel, que perdeu a liderança. A vitória, porém, não foi muito comemorada pelo pentacampeão mundial.

Depois da corrida, Hamilton lamentou a punição ao rival. “Essa absolutamente não é a maneira pela qual eu quero vencer”, disse o britânico da Mercedes à geração internacional da Fórmula 1.

O líder do Mundial de Pilotos explicou o que aconteceu no momento em questão, quando Vettel saiu da pista e fechou Hamilton ao voltar. “Eu forcei o erro e ele passou reto. Nós quase colidimos, mas assim é o esporte a motor”.

Durante a cerimônia do pódio, Hamilton homenageou Vettel levando o rival para o lugar mais alto do pódio. Após um curto abraço, o alemão da Ferrari retornou ao seu posto.

A vitória de Hamilton no GP do Canadá, em Montreal, deixa o britânico da Mercedes ainda mais líder do Mundial de Pilotos com 162 pontos. Seu companheiro Valtteri Bottas é o vice-líder com 132. Punido, Vettel foi a 100 pontos após terminar na segunda posição. O próximo compromisso da Fórmula 1 será o Grande Prêmio da França, a oitava etapa de 2019, que acontece em duas semanas.