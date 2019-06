Punição de Vettel decide GP de Montreal em favor de Hamilton

Vettel chegou em primeiro, mas não venceu o Grande Prêmio do Canadá. Na tarde deste domingo, o alemão da Ferrari foi o primeiro a receber a bandeirada, mas uma punição de cinco segundos deu a vitória a Lewis Hamilton, ainda mais líder do Mundial de Pilotos.

A corrida também marcou uma grande recuperação de Max Verstappen. O holandês da Red Bull foi mal no treino de classificação e largou na 11ª posição, mas ganhou seis posições durante a corrida e terminou na quinta posição.

Veja como foi a corrida em tempo real!

Quem também fez corrida de recuperação foi o canadense Lance Stroll. Correndo em seu país natal, o Piloto da Racing Point largou na 18ª posição e terminou a corrida em nono lugar, garantindo dois pontos a serem comemorados.

Com sua quinta vitória na temporada, Hamilton chega a 162 pontos e mantém a liderança isolada do Mundial de Pilotos. Seu companheiro Valtteri Bottas é o segundo colocado com 132. Vettel é o terceiro colocado, chegando à marca de 100 pontos. A temporada da Fórmula 1 volta à ação em duas semanas para o Grande Prêmio da França, a oitava etapa de 2019.

Pole position pela primeira vez na temporada, Sebastian Vettel começou bem e manteve a primeira posição na largada sem incidentes. O alemão, inclusive, disparou nas primeiras voltas e abriu vantagem confortável para o vice-líder Hamilton, tendo pelo menos dois segundos a todo momento.

No entanto, o piloto de melhor ritmo na prova era Charles Leclerc. O terceiro colocado do Grid cravou a volta mais rápida da prova várias vezes e manteve distância curta dos líderes, porém sem ameaçá-los de fato.

Após a primeira rodada de paradas nos boxes, Vettel e Hamilton se colocaram como os únicos reais concorrentes à vitória. Os rivais abriram larga vantagem para Leclerc com pneus duros e travaram disputa acirrada pela ponta, com Hamilton diminuindo a diferença para menos de um segundo.

Na volta 48, Vettel e Hamilton protagonizaram um incidente que determinou o resultado. Após errar uma curva e seguir reto, o alemão da Ferrari fechou o britânico da Mercedes contra o muro. Após investigação da direção de prova, Vettel foi punido em cinco segundos.

Com a punição, Vettel precisaria liderar com cinco segundos de vantagem para Hamilton para vencer a prova, o que não aconteceu. Apesar de ser o primeiro a receber a bandeirada, o alemão terminou na segunda posição, entregando a vitória para o segundo colocado Hamilton.

Classificação final do GP do Canadá

1º Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)*

2º Sebastian Vettel (ALE/Ferrari)*

3º Charles Leclerc (MON/Ferrari)

4º Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

5º Max Verstappen (HOL/Red Bull)

6º Daniel Ricciardo (AUS/Renault)

7º Nico Hulkenberg (ALE/Renault)

8º Pierre Gasly (FRA/Red Bull)

9º Lance Stroll (CAN/Racing Point)

10º Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso)

11º Carlos Sainz (ESP/McLaren)

12º Sergio Perez (MEX/Racing Point)

13º Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo)

14º Romain Grosjean (FRA/Haas)

15º Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo)

16º George Russell (GBR/Williams)

17º Kevin Magnussen (DIN/Haas)

18º Robert Kubica (POL/Williams)

Alexander Albon (TAI/Toro Rosso) – abandonou

Lando Norris (GBR/McLaren) – abandonou