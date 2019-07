Bottas supera Hamilton e garante pole em Silverstone

Lewis Hamilton não largará na pole position em casa. Neste sábado, o seu companheiro de Mercedes, Valtteri Bottas, garantiu a primeira colocação no grid do GP de Silverstone, na Inglaterra. O finlandês interrompeu uma sequência de quatro poles consecutivas que Hamilton mantinha desde 2015.

A sessão classificatória não foi positivo para a Ferrari, que tinha conseguido os melhores resultados no último treino livre, realizado neste sábado. Charles Leclerc imprimiu ritmo muito forte em sua última volta, porém foi instável no setor final e acabou ficando na terceira colocação. Sebastian Vettel teve dia ainda mais infeliz: com problemas no acionamento da asa móvel, o alemão largará apenas na sexta posição.

A prova do GP de Silverstone terá início às 10h10, neste domingo. O último vencedor no circuito britânico foi Vettel, que ultrapassou Hamilton, o pole position na ocasião.

Magnussen e Kvyat decepcionam e Hamilton fica com melhor tempo no Q1

Preocupados com possíveis alterações dinâmicas no clima, todos os pilotos foram para a pista logo de cara. Ao contrário dos dois pilotos da Ferrari, Hamilton optou por iniciar com pneus macios e conseguiu o melhor tempo no começo do Q1.

George Russell e Robert Kubica, ambos da Williams, ficaram com os piores tempos na primeira parte do treino classificatório. Lace Stroll, da Racing Point, também foi eliminado. A decepção ficou por conta de Kevin Magnussen, da Haas, e Daniil Kvyat, da Toro Rosso, que tinham feito tempos melhores no último treino livre, porém não avançaram para o Q2.

Vettel mostra instabilidade e Leclerc volta a ter melhor tempo

Hamilton voltou para o Q2 com pneus médios e Leclerc voltou a tomar a dianteira do tempo. Bottas também fez boas voltas e ficou à frente de seu companheiro de Mercedes. Vettel, que iniciou o treino classificatório inseguro e com problemas com a asa móvel, foi com pneus macios e, mesmo assim, não conseguiu bom desempenho, ficando na quinta posição.

Sergio Perez, da Racing Point, fez o pior tempo do Q2. Romain Grosjean, da Haas, teve uma queda de desempenho e também não avançou, assim como Carlos Sainz, da MacLaren e a dupla da Alfa Romeo: Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. O italiano voltou a apresentar bom desempenho, mesmo com as limitações do carro.

Bottas brilha e garante a pole após último setor ruim de Leclerc

A estratégia utilizada por todas as equipes na última parcial foi com pneus macios, visto que a chuva não seria uma ameaça. Depois de Hamilton cravar o melhor tempo no começo, Bottas teve um melhor desempenho que seu companheiro.

A Ferrari não andou bem na primeira volta, porém Leclerc voltou com mais força para a última tentativa. Apesar de ter feito os dois setores iniciais mais velozes que o finlandês da Mercedes, o monegasco foi instável no último trecho da pista e ficou apenas com a terceira colocação. Vettel, permanecendo com o problema na asa móvel, largará apenas na sexta colocação.