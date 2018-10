Bottas não acredita em compensação por ceder vitória à Hamilton

No último domingo, no GP da Rússia, Lewis Hamilton venceu mais uma, abriu vantagem de 50 pontos na ponta da tabela de classificação, e se aproximada ainda mais do título. No entanto, seu companheiro de Mercedes, Valtteri Bottas abriu passagem para que o inglês ganhasse mais uma.

A escuderia ordenou que Bottas deixasse Hamilton ultrapassá-lo antes da metade da corrida, quando o britânico tinha uma bolha no pneu traseiro esquerdo e a proximidade de Sebastian Vettel, seu principal rival na busca pelo título, começava a se aproximar.

Em entrevista ao site Motorsport, o piloto tratou a questão como confusa, pois não esperava a ordem e não acredita que em um futuro, a Mercedes possa retribuir um dia para que o finlandês conquiste uma corrida.

“Não era algo que havíamos planejado. Normalmente, passamos por tudo antes da corrida, todos os cenários e como reagiríamos a essas coisas. O que aconteceu hoje nós nunca poderíamos esperar que acontecesse e foi de repente que eu recebi a mensagem. Eu definitivamente não esperava por isso, foi um pouco confuso. Não espero nada de volta da equipe”, afirmou Bottas.

A próxima corrida do Mundial de Fórmula 1 está marcada para o próximo domingo às 02h10 (horário de Brasília), no Grande Prêmio do Japão.

Veja também:

Vettel critica atitude da Mercedes no GP da Rússia

Hamilton elogia Bottas e classifica situação como “estranha”