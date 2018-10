Hamilton elogia Bottas e classifica situação como “estranha”

Lewis Hamilron venceu o Grande Prêmio da Rússia após Toto Wolff e a Mercedes terem ordenado que Valtteri Bottas desse passagem para o britânico. Após a corrida, o líder do Mundial de Pilotos rasgou elogios ao seu companheiro de equipe e comentou a situação vivida.

“Não parece bom. Não acho que teve alguma vez que terminei em primeiro e me senti da maneira que me sinto agora. É definitivamente um sentimento conflitante porque naturalmente você quer aumentar a vantagem no Mundial de Pilotos, mas somos um time e há dois campeonatos”, comentou na entrevista coletiva.

“Valtteri fez um trabalho excepcional no final de semana e no treino classificatório. Ontem vocês puderam ver o quão feliz eu estava por ele. Eu assegurei a Valtteri que não foi algo que pedi, mas isso foi o que a equipe sentiu que era correto. Essa é uma situação estranha para se estar. Não há muitos companheiros de equipe que fariam isso”, completou Hamilton.

Com a primeira colocação, o piloto britânico chegou a 306 pontos e abriu 50 pontos de vantagem em relação ao alemão Sebastian Vettel, da Ferrari. O segundo posto o deixaria com diferença de 43 pontos.