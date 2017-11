Após série de assaltos, Pirelli e McLaren cancelam testes em Interlagos

As tentativas de assalto às equipes da Fórmula 1 em São Paulo durante Grande Prêmio do Brasil marcaram negativamente o fim de semana e acabaram provocando mudanças de planos na programação da McLaren e da Pirelli. Devido aos incidentes, a equipe inglesa e a fornecedora de pneus da categoria optaram por cancelar os testes que fariam no circuito de Interlagos nesta terça e nesta quarta-feira.

“Após uma tentativa de roubo, neutralizada pela segurança da Pirelli, a uma van da Pirelli na saída do circuito de Interlagos no último domingo – após um fim de semana de episódios semelhantes ocorridos com outras equipes – decidimos cancelar o teste de pneus planejados para terça e quarta no circuito brasileiro com a McLaren. A decisão, compartilhada com McLaren, FIA e Fórmula 1, foi tomada a partir do interesse na segurança do pessoal, tanto da McLaren quanto nosso, que participariam do teste”, afirmou a Pirelli em comunicado divulgado.

Quem também se pronunciou foi a McLaren e reforçou o quesito segurança como ponto chave da decisão: “Decidimos, em conjunto com a Pirelli, cancelar os testes de pneus nesta semana em Interlagos. A segurança de nosso pessoal sempre é nossa prioridade máxima. E, devido aos eventos recentes, sentimos que seria um risco desnecessário prosseguir com ele – escreveu a equipe.

Os incidentes começaram na sexta-feira, quando uma van da Mercedes e um carro da FIA sofreram tentativas de assalto à tiros. No sábado, foi a vez da Sauber e no domingo, da Pirelli serem alvos de bandidos. Os ladrões tentaram abordar um caro da fornecedora de pneus na saída do Autódromo de Interlagos após a corrida, mas o veículo conseguiu escapar e nada foi roubado.

Após o ocorrido na sexta-feira e no sábado, a Polícia Militar aumentou o efetivo para 600 homens no domingo nos pontos próximos a Interlagos. No entanto, não foi suficiente para evitar outra tentativa de roubo.