Depois da Mercedes, Sauber sofre tentativa de assalto na Zona Sul

Não bastasse o assalto sofrido por funcionários da Mercedes na noite da última sexta-feira quando saíam do autódromo de Interlagos, neste sábado foi a vez da Sauber ser vítima de criminosos na Zona Sul de São Paulo. A equipe suíça, no entanto, não sofreu danos. Já a van que carregava seus colaboradores foi atingida pelos veículos em que os bandidos estavam.

Após o incidente envolvendo a Mercedes, a Polícia Militar reforçou o efetivo policial na região. Cientes da maior segurança no entorno de Interlagos, os criminosos resolveram agir em uma região mais distante do autódromo, por volta das 22h (de Brasília). Um veículo bateu na parte lateral da van que transportava funcionários da Sauber com a intenção de fazê-la parar, o que não aconteceu.

Apesar de ninguém ter saído ferido ou com pertences roubados, Ruth Buscombe, engenheira da equipe suíça, por meio de suas redes sociais, alertou a todos para que sejam precavidos ao deixar o autódromo de Interlagos.

“Tomem cuidado ao deixar o circuito mesmo com segurança reforçada. Um carro acabou de bater na nossa van tentando nos fazer parar com um outro logo à frente. Mesmo deixando o circuito mais tarde, eles nos seguiram ou foram alertados de uma van que seguia para um caminho em que já não contava mais com a presença policial próxima à pista”, escreveu Ruth Buscombe.

#F1 Be careful leaving circuit even with added security. Just got hit by one car trying to make us stop with another ahead. Even left at an odd time (late) and they either followed or were alerted of a van headed that way past the end of the police presence near track. #BrasilGP pic.twitter.com/pPAmUgTvNy

— Ruth Buscombe (@RuthBuscombe) November 12, 2017