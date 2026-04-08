Vôlei Renata visita Monte Carmelo por vaga na semi da Superliga

O Vôlei Renata entra em quadra nesta quinta-feira com o objetivo de garantir sua classificação para a semifinal da Superliga. A equipe campineira enfrenta o Monte Carmelo, às 18h30 (de Brasília), no Ginásio Raul Belém, em Minas Gerais, no segundo duelo das quartas de final.

Onde assistir

O duelo será transmitido por: Sportv 2 e VBTV.

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No primeiro confronto da série, realizado no Ginásio do Taquaral, em Campinas, no último sábado, o Vôlei Renata venceu Monte Carmelo por 3 a 1. A partida contou com uma atuação de destaque do ponteiro Adriano, que anotou 21 pontos. O setor de bloqueio também foi fundamental para a vitória, com 17 pontos registrados, sendo dez deles de Judson e Pinta combinados.

"A partir do terceiro, marcamos a diferença com nosso saque. Conseguimos fazer o nosso jogo de um jeito melhor. E ganhamos, acho que bem, mas ainda não tem nada decidido", analisou o técnico Horácio Dileo.

"A gente sabe que nesta fase da competição os jogos são muito parelhos, então não dá para esperar nada de diferente do que foi o primeiro jogo em questão do equilíbrio e da igualdade. Os detalhes vão fazer a diferença. Eles são um time muito disciplinado taticamente, temos que ter paciência e confiança em busca do nosso objetivo. Sabemos que não será fácil", complementou.

Com todo o elenco à disposição para a partida decisiva, o Vôlei Renata viajou para o interior de Minas Gerais na manhã desta quarta-feira, um dia antes do confronto, para se instalar no local da partida e realizar os preparativos finais.



