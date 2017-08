Seleção de vôlei é derrotada pelos Estados Unidos em amistoso

A Seleção Brasileira feminina de vôlei está se preparando para a Copa dos Campeões, que se inicia na próxima semana. Para isso, o time do técnico José Roberto Guimarães disputou um amistoso contra os Estados Unidos, na Califórnia.

No jogo, o Brasil foi derrotado por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/14 e 29/27. Contudo, as duas equipes ainda disputaram mais um set, desta vez vencido pelo time verde e amarelo por 25/22. As seleções voltam a se enfrentar nesta terça, às 23h30 (de Brasília).

“Essa partida foi importante por termos enfrentado uma das melhores equipes do mundo, que tem um jogo rápido e com muito volume de jogo. Aprendemos que precisamos ter um número menor de erros, além de sermos mais consistentes”, avaliou a ponteira Gabi.

Entre os dias 5 e 10 de setembro, o Brasil disputará a Copa dos Campeões, que será realizada no Japão. Além das brasileiras e das donas da casa, o torneio ainda terá Estados Unidos, Rússia, China e Coreia do Sul.