“Nosso vôlei continua entre os melhores”, diz Bruninho após derrota

Em sua quinta final consecutiva de Campeonato Mundial, a seleção brasileira masculina de vôlei foi vice-campeã neste domingo. Em Turim, na Itália, onde aconteceu toda a Fase Final, o Brasil foi superado pela Polônia por 3 sets a 0 (26/28, 20/25 e 23/25) e encerrou a competição com a medalha de prata após a campanha de 10 vitórias em 12 jogos.

Nas outras quatro finais consecutivas de Mundial, a equipe brasileira foi campeã três vezes – em 2002, 2006 e 2010 – e, em 2014, acabou superada pela própria Polônia, que jogava em casa, e ficou com o título. Diante de uma campanha tão positiva, o levantador Bruninho, capitão da seleção, exaltou o grupo.

“Esse é um grupo que nunca desistiu. Foram tantas batalhas, tantas guerras, ao final agradeci muito ao Lipe, um exemplo de superação. Atletas como Evandro, William, jogadores que mesmo estando no banco, sempre deram o máximo, nunca ‘tiraram o pé’. Caras que são inspiração, e torço para que isso siga. Fica a sensação de um time muito unido e que jamais desistiu. Agora vamos pensar para frente, nosso vôlei continua entre os melhores”, disse Bruno.

Neste domingo, o oposto Wallace encerrou a partida como maior pontuador do Brasil, com 14 acertos, seguido por Douglas Souza com 11. O oposto polonês Bartosz Kurek marcou 24 vezes e foi o principal atacante do duelo.

“É difícil falar, um sentimento misto de tudo. Fizemos uma campanha incrível no campeonato e sair com uma derrota dessa é ruim. Tem atletas saindo e que não mereciam terminar com um tropeço assim, é bem complicado. Mas eu estou bem orgulhoso também do nosso time, conseguimos dar a volta por cima, sair de situações difíceis. Isso é muito importante para os outros ciclos”, contou Douglas Souza.

A seleção do campeonato contou com dois jogadores brasileiro. O central Lucão e o ponteiro Douglas Souza se somaram ao oposto Matt Anderson (EUA), o levantador Christenson (EUA), o ponteiro Kubiak (POL), o central Nowkowski (POL) e o líbero Zatorski (POL). O oposto polonês Bartosz Kurek foi eleito o jogador mais valioso da competição.