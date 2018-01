Montes Claros vence Minas por 3 sets a 0 na Superliga masculina

Jogando em casa, no Ginásio Tancredo Neves, o Montes Claros venceu o Minas Tênis Clube pela Superliga masculina de vôlei. O confronto entre equipes mineiras desta sexta-feira terminou em 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 28/26 e 25/14.

Com o resultado, o time da casa soma três pontos, chegando a 14 e assume a nona colocação da tabela. Por sua vez, a equipe visitante desperdiçou a chance de subir na tabela, permanecendo com 25 pontos na quinta colocação.

Depois de um primeiro set muito equilibrado, que foi decidido nos últimos pontos, o Montes Claros conseguiu uma incrível virada na segunda parcial para abrir 2 a 0. O último set foi tranquilo para os mandantes, que fecharam o jogo por sets diretos.

Na próxima rodada, o Minas irá receber o Campinas no dia 2 de fevereiro, às 18 horas (de Brasília), no Ginásio Arena Minas. Já o Montes Claros irá enfrentar o Corinthians, no dia 3 de fevereiro, às 19 horas.