Jogadoras enaltecem vitória e vaga na semifinal da Liga das Nações

A Seleção Brasileira de vôlei feminino conquistou uma vaga para a semifinal da Liga das Nações ao vencer a Polônia de virada nesta madrugada, em Nanquim, na China. Ao final do jogo, a central Bia comemorou o resultado e a classificação.

“Estou muito feliz com essa vitória. Sabíamos que com um resultado positivo estaríamos na semifinal. A Polônia tem um time muito alto e uma oposta que está em grande fase. O importante é que vencemos como um grupo. A Amanda e a Mara entraram muito bem na partida, com uma energia diferente, e isso foi fundamental para o resultado. Agora é seguirmos como um grupo para jogarmos bem contra os Estados Unidos”, disse Bia.

O Brasil voltará à quadra às 4h da manhã (de Brasília) desta sexta-feira contra as norte-americanas em confronto que valerá o primeiro lugar no grupo B. Quem sair vitorioso duelará contra o segundo colocado do grupo A, formado por Turquia, Itália e China.

Contra as polonesas, a central Bia brilhou no confronto e foi a maior pontuadora entre as brasileiras, com 22 pontos (14 de ataque e oito de bloqueio). A ponteira Gabi com 17, a oposta Paula Borgo com 14, e a ponteira Natália com 13 também pontuaram bem pelo time verde e amarelo. Na Polônia, destaque para a oposta Smarzek, maior pontuadora da partida, com 32 acertos.

Amanda, ponteira que entrou bem na partida e jogou como titular a partir do quarto set, ressaltou o espírito de luta do time verde e amarelo.

“Cada jogo nessa fase final é uma decisão. Jogamos como uma equipe e brigamos até o final do jogo pelo resultado. A Polônia tem seus méritos e fez uma boa campanha para chegar na fase final. Estudamos bastante o vídeo da nossa última partida contra elas e isso ajudou muito nesse resultado. Hoje reagimos como um grupo. Jogamos bem taticamente e agora já temos que pensar nos Estados Unidos”, afirmou.