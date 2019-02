Corinthians perde mais uma e segue sem vencer no returno da Superliga

O Corinthians/Guarulhos segue sem vencer no returno da Superliga masculina de vôlei. Nesta sexta-feira, jogando em casa, no Ginásio Ponte Grande, o Timão até saiu frente do Vôlei Ribeirão/São Francisco Saúde, mas sofreu a virada e conheceu o sexto revés consecutivo na competição ao ser batido por 3 sets a 1, parciais de 19/25, 25/18, 25/20 e 25/22.

Com um ótimo aproveitamento ofensivo, o Corinthians controlou o começo da partida e levou o set inaugural por 25 a 19. O Ribeirão, entretanto, não se desestabilizou, cresceu de produção e deu o troco na sequência, vencendo a segunda parcial ao fazer 25 a 18.

No terceiro set, as equipes se mantiveram próximas até as viradas decisivas, quando o time do interior se mostrou mais tranquilo que o adversário e confirmou a virada, fazendo 25 a 20. Aproveitando o ótimo momento, o Ribeirão voltou a ser superior na terceira parcial, fez 25 a 22 e garantiu a vitória por 3 sets a 1.

Com o resultado, o Corinthians chega à sexta derrota consecutiva na competição, estaciona nos 14 pontos e cai para a 10ª colocação. O Ribeirão, por sua vez, se recupera, volta a vencer após sete jogos e assume a nona posição, com 16 pontos.

O Corinthians volta às quadras pela competição no próximo sábado, dia 23, quando encara o Caramuru Vôlei novamente no Ginásio Ponte Grande, às 18 horas (de Brasília). No mesmo dia, mas de manhã, às 11 horas (de Brasília), o Vôlei Ribeirão encara o São Judas no Ginásio Baetão.