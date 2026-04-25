Brait se despede do vôlei ovacionada, e Osasco presta homenagem: "Esporte te eternizou"

A primeira semifinal da Superliga feminina de vôlei disputada nesta sexta-feira, que terminou com vitória do Minas por 3 sets a 2 (parciais de 22/25, 25/18, 25/22, 13/25 e 15/12) marcou o adeus da líbero Camila Brait do vôlei brasileiro. A atleta decidiu se aposentar ao fim desta temporada.

Brait, de 37 anos, disputou sua última partida profissional nesta sexta-feira, na queda do Osasco na semifinal da Superliga. Após o fim do confronto, a líbero foi ovacionada, teve seu nome gritado e saiu de quadra muito aplaudida pela torcida presente na Arena UniBH.

A jogadora construiu carreira profissional no Osasco e se tornou um dos principais nomes do clube que defendeu desde 2008. Já na Seleção Brasileira de vôlei, Brait ganhou a medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio 2020, além de seis Grand Prix e quatro Sul-Americanos.

A galeria de principais conquistas da líbero no Osasco, por sua vez, conta com um Mundial de Clubes e três Superligas. Em texto divulgado no Instagram, Brait agradeceu aos familiares, clubes e técnicos pelos quais passou na carreira. Ela decidiu se aposentar para se dedicar à família.

"Nesses 18 anos vestindo a camisa de Osasco, vivi e senti coisas extraordinárias, sentimentos que só o esporte é capaz de proporcionar. Teve dor, momentos difíceis, incertezas, choro, luta… mas também teve sucesso, vitórias, muita gloria e o principal, eu fui feliz aqui", escreveu em trecho.

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"Aos meus filhos Alice e Romeo, a minha sobrinha Julia, bora viver uma vida inteira juntinhos. Agora sou 100 porcento de vocês meus amores!! Amo vocês com toda a força do meu coração. OBRIGADA DEUS Por realizar todos os meus sonhos. Só o Senhor sabe o quanto eu queria uma medalha olímpica. Gratidão pela minha carreira Senhor. Obrigada Vôlei", concluiu.

Em publicação nas redes sociais, o Osasco agradeceu à medalhista olímpica e exaltou a história construída e o legado deixado pela atleta.

"Uma menina que saiu de Sacramento com um sonho…E aqui, em Osasco, construiu uma vida inteira. Conheceu o mundo. Encontrou o amor. Formou uma família. E escreveu um dos capítulos mais lindos da história do voleibol brasileiro. Brait, você não foi só uma jogadora. Você foi entrega, raça, identidade. Você foi Osasco", publicou o clube.