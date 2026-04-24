Bernardinho convoca primeiros atletas para treinos da Seleção Masculina de Vôlei

O técnico da Seleção Brasileira de vôlei masculino, Bernardinho, anunciou a convocação dos primeiros jogadores que integrarão os treinos com foco na disputa da Liga das Nações, que começa em junho.

Na primeira lista da temporada de 2026, Bernardinho convocou seis atletas, são eles: Honorato (ponteiro), Thiery (central), Maicon (ponteiro), Barreto (central), Pureza (líbero) e Guilherme Voss.

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Liga das Nações 2026

O Brasil estreia na competição no dia 10 de junho (quarta-feira), às 20h (de Brasília), contra o Irã, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília (DF). No mesmo palco, a Seleção enfrentará Bélgica (11/06), Sérvia (13/06) e Argentina (14/06).

Entre os dias 24 e 28 de junho a equipe brasileira estará em Liubliana, capital da Eslovênia, para a segunda semana da competição. E, fechando a fase classificatória, o Brasil vai a Chicago (EUA) de 15 a 19 de julho. A fase final será em Ningbo (China) entre 29 de julho e 2 de agosto.