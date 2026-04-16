A uma vitória da decisão, Osasco pega o Minas nesta sexta pela Superliga

Às 18h30 (de Brasília) desta sexta-feira, no Ginásio José Liberatti, o Osasco São Cristóvão Saúde enfrenta o Gerdau Minas. Uma vitória do time da casa por qualquer placar fecha a série melhor de três em 2 a 0 e garante a classificação à decisão da Superliga. Na outra semifinal, o Dentil Praia Clube está em vantagem sobre o Sesc RJ Flamengo.

“Trabalhamos muito e nos esforçamos para jogar verdadeiramente como um time ao longo de toda a temporada. Foi assim em Minas e vamos lutar para que seja assim no José Liberatti. É com essa força de conjunto que conseguimos superar os momentos em que as coisas não saem como gostaríamos em quadra", disse a ponteira norte-americana Caitie Baird.

A partida desta sexta-feira será a quinta entre as equipes na atual temporada. Osasco venceu três dos quatro confrontos disputados até o momento: 3 a 1 na final da Copa Brasil, 3 a 1 no returno da Superliga e 3 a 1 na abertura da semifinal. Minas, por sua vez, levou a melhor no primeiro turno do torneio.

"Temos mais um duelo muito duro contra uma grande equipe e seguiremos juntas para buscar o resultado que nos interessa, que é a vitória”, disse Baird. Todos os ingressos, que são gratuitos, estão esgotados. Em caso de necessidade, o terceiro jogo será disputado no dia 24 de abril, em Belo Horizonte.