Taylor Fritz perde de Basavareddy e é eliminado na primeira rodada de Roland Garros

O tenista americano Taylor Fritz, número 9 do mundo e sétimo cabeça de chave, foi eliminado na primeira rodada de Roland Garros ao ser derrotado neste domingo por seu compatriota Nishesh Basavareddy (n° 148), que entrou no quadro principal do torneio através de um convite dos organizadores.

Basavareddy fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 7-6 (7/5), 7-6 (7/5), 6-7 (9/11) e 6-1, após uma batalha de três horas e 22 minutos.

Fritz é o primeiro jogador do top 10 a ser eliminado nesta edição de Roland Garros. O americano de 28 anos chegou a Paris com muitas dúvidas devido a uma lesão no joelho que o afastou das quadras entre o final de março e meados de maio.

Basavareddy, de 21 anos, nunca havia passado da primeira rodada no torneio parisiense e terá como próximo adversário o vencedor do duelo entre o também americano Alex Michelsen (n° 42) e o cazaque Alexander Shevchenko (n° 88), que entram em quadra nesta segunda-feira.

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*Por AFP