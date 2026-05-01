Sinner vence Fils e vai à final do Masters 1000 de Madri

O italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, se classificou para sua primeira final do Masters 1000 de Madri nesta sexta-feira (1º) após derrotar o francês Arthur Fils por 6-3 e 6-4.
Sinner vai enfrentar na decisão o vencedor da semifinal entre o alemão Alexander Zverev, número 3 do ranking, e o jovem belga Alexander Blockx.
O italiano, que nunca havia avançado além das quartas de final na capital espanhola, segue assim na disputa para conquistar cinco títulos consecutivos de Masters 1000, após suas vitórias em Monte Carlo, Indian Wells, Miami e Paris.
Sinner deu poucas chances ao seu adversário; ele havia enfrentado Fils apenas uma vez anteriormente, vencendo nas semifinais do torneio de Montpellier de 2023, em quadra dura.
Players with finals at all 9 Masters 1000 events 📊
Roger Federer - 30y
Novak Djokovic - 25y
Rafael Nadal - 27y
JANNIK SINNER - 24y@MutuaMadridOpen | #MMOPEN pic.twitter.com/elLJE34FdD
— ATP Tour (@atptour) May 1, 2026
O tenista francês havia chegado a Madri embalado pelo título no torneio de Barcelona, e sua confiança vinha crescendo de forma constante nas quadras de saibro da Caja Mágica, em Madri... até cruzar o caminho de Sinner.
"Fils está em uma forma incrível neste momento. Considerando a temporada que ele vem fazendo, é um dos melhores jogadores do mundo", disse Sinner após a partida.
"Estou muito feliz, especialmente com o primeiro set, que foi de alto nível e fico contente por ter conseguido fechar a partida em dois sets", acrescentou o italiano, após registrar sua vigésima segunda vitória consecutiva.
Fils, o primeiro francês a chegar às semifinais do Masters 1000 de Madri desde Gilles Simon em 2008, foi completamente dominado pelo adversário no primeiro set.
O francês ofereceu mais resistência no segundo set, conseguindo manter o placar empatado. Ele melhorou seu saque, enquanto Sinner diminuiu a intensidade do seu jogo.
Fils conseguiu salvar dois break points no quinto game, mas isso apenas o manteve vivo até o nono game, quando Sinner quebrou o saque do adversário.
Com 5-4 no placar, Sinner precisou apenas do primeiro de seus dois match points para garantir sua vaga na final de Madri.
Por AFP