Zverev vence Blockx e vai enfrentar Sinner na final do Masters 1000 de Madri

O alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo, se classificou para sua quarta final do Masters 1000 de Madri após derrotar o belga Alexander Blockx (atual 69º do ranking) por 6-2 e 7-5 na noite desta sexta-feira.

Campeão em Madri em 2018 e 2021, e vice em 2022, quando foi derrotado por Carlos Alcaraz, o tenista de 29 anos, natural de Hamburgo, vai enfrentar o número 1 do mundo, Jannik Sinner, no domingo.

O italiano venceu os últimos oito confrontos entre eles (liderando o retrospecto geral por 9 a 4), incluindo três vitórias nesta temporada, nas semifinais de Indian Wells, Miami (quadra dura) e Monte Carlo (saibro).



Diante do surpreendente Blockx, um jovem de 21 anos que eliminou o atual campeão Casper Ruud (15º do ranking) nas quartas de final, o alemão mostrou grande eficiência em seu saque, disparando 6 aces e acertando 77% de seus primeiros serviços.

Zverev pressionou o belga em quase todos os games de serviço, mas teve dificuldade para converter seus break points na segunda parcial (aproveitando apenas 1 de 8 oportunidades), ao passo que não precisou enfrentar nenhum break point em seu próprio saque.

Assim que garantiu a quebra de serviço, o alemão solidificou seu jogo ao sacar para fechar a partida, garantindo a vitória com um potente smash após 1 hora e 36 minutos de jogo.

"Era uma semifinal de Masters 1000. Seria uma grande partida, não importa o que acontecesse", disse Zverev, após o triunfo.

*Por AFP