Sabalenka vence Bouzas na estreia em Roland Garros

A tenista número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, que luta por seu primeiro título em Roland Garros, estreou com vitória nesta terça-feira contra a espanhola Jessica Bouzas (atual 50ª do ranking), com parciais de 6-4 e 6-2 em 1 hora e 15 minutos.

Finalista no ano passado, quando foi derrotada pela americana Coco Gauff, a bielorrussa de 28 anos teve um início de campanha com altos e baixos: ela abriu uma vantagem de 4-0 logo no primeiro set, mas permitiu que sua adversária reduzisse a diferença para 5-4.

Em seguida, Sabalenka impôs sua força, embora tenha cedido novamente dois games após construir uma vantagem de 5-0 no segundo set.

A partida foi encerrada com uma dupla falta da espanhola de 23 anos.

"Estou super feliz por ter avançado. Sinto que foi uma adversária complicada na primeira rodada", disse Sabalenka após o triunfo.

"Eu diria que, para mim, as primeiras rodadas nunca são fáceis. E, então, à medida que avanço no torneio, e fico mais à vontade, meu nível de jogo melhora".

Após um Aberto da Itália chuvoso e frio no início de maio, e condições semelhantes durante a semana de treinos em Roland Garros, a bielorrussa, conhecida por sua potência nos golpes, afirmou que o calor escaldante acabou jogando, de certa forma, a seu favor.

"Eu diria que estava um pouco quente", brincou ela. "Especialmente em comparação aos primeiros dias, quando cheguei aqui: a temperatura estava em torno de 14°C. Agora está um calor escaldante e as bolas estão voando. Tudo está muito mais rápido. Mas, fisicamente, me sinto forte. Então sinto que isso pode me beneficiar".

Sabalenka, que em sua carreira conquistou quatro torneios de Grand Slam mas nunca triunfou em Roland Garros, vai enfrentar a francesa Elsa Jacquemot na próxima rodada.

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*Por AFP