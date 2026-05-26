Medvedev é eliminado de Roland Garros pelo convidado Adam Walton

O ex-número 1 do mundo Daniil Medvedev (atualmente 8º) foi eliminado em sua estreia em Roland Garros ao ser derrotado nesta terça-feira (26), em cinco sets, pelo australiano Adam Walton (97º), que entrou no torneio por meio de um 'wild card' (convite feito pela organização da competição).

Ao final de uma partida repleta de reviravoltas na quadra Suzanne-Lenglen, o russo caiu com parciais de 6-2, 1-6, 6-1, 1-6 e 6-4.

Em dez participações em Roland Garros, Medvedev foi eliminado na primeira rodada sete vezes.

Um autodeclarado detrator das quadras de saibro, o campeão do US Open de 2021 havia iniciado sua temporada nessa superfície com uma derrota por 6-0 e 6-0 para o italiano Matteo Berrettini em Monte Carlo, um revés sem precedentes na carreira do tenista de 30 anos.

Mas ele se recuperou depois no torneio de Madri (onde chegou às oitavas de final) e no de Roma, no qual levou o número 1 do mundo, Jannik Sinner, ao limite nas semifinais.

Tendo conquistado a primeira vitória de sua carreira sobre um tenista do top 10, Walton, de 27 anos, vai enfrentar o americano Zachary Svajda (85º) na próxima rodada.

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*AFP