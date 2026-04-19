Rybakina vence Muchova e conquista WTA 500 de Stuttgart pela 2ª vez na carreira

Três meses após se sagrar campeã do Aberto da Austrália, a número 2 do mundo, Elena Rybakina, conquistou seu segundo título da temporada ao superar a tcheca Karolina Muchova (atual 12ª do ranking) por 7-5 e 6-1 na final do WTA 500 de Stuttgart, disputado em quadra de saibro coberta.

Já vencedora do torneio em 2024, embora ausente no ano passado, Rybakina recupera a coroa que havia cedido anteriormente à letã Jelena Ostapenko.

Marca histórica na carreira

Este é o 13º troféu de sua carreira. Desde que conquistou o título em Melbourne contra a única jogadora ranqueada acima dela, Aryna Sabalenka, a cazaque de 26 anos não havia conseguido adicionar nenhum novo troféu à sua galeria nas quatro competições seguintes, sendo inclusive derrotada pela bielorrussa na final de Indian Wells.

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Caminhada sólida até o título

Como cabeça de chave em Stuttgart, Rybakina teve uma trajetória relativamente tranquila, eliminando no sábado sua adversária mais perigosa, a número 6 do mundo, Mirra Andreeva.

Muchova, por sua vez, havia eliminado a número 3 do mundo, a americana Coco Gauff, em três sets nas quartas de final. Mas neste domingo, não foi páreo para Rybakina.

Após dominar o primeiro set, e quando sacava para vencê-lo, Rybakina precisou esperar até seu terceiro set point, no saque de Muchova, para fechar a primeira parcial.

Em seguida, ela mostrou toda a sua força, vencendo sem dificuldades o segundo set.

*Conteúdo produzido pela AFP