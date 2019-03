Promessa canadense atropela Muguruza e vai à semi em Miami

O Canadá não está podendo reclamar da atuação de seus representantes no circuito mundial de tênis. Se na chave masculina de Indian Wells, Raonic está nas quartas e Shapovalov e a nova sensação Felix Auger-Aliassime apresentaram ótimos desempenhos, a chave feminina não fica para trás.

Nesta quarta-feira, a jovem Bianca Andreescu de apenas 18 anos atropelou a ex-número um do mundo, Garbiñe Muguruza de forma impressionante por 6/0 e 6/1 em apenas 52 minutos. Com o resultado, a canadense avança à semifinal da competição e enfrentará a vencedora do duelo entre Elina Svitolina e Marketa Vondrousova.

Veja também:

Bia Haddad recebe convite e jogará o qualificatório de Miami

ATP anuncia primeira Copa do Mundo em 2020 e relógio de saque

Com a campanha até aqui, Andreescu já garante 390 pontos no ranking. Com isso, a jovem que chegou como 60ª colocada do ranking deve subir para o top 40. Vale lembrar ainda que ela iniciou a temporada como número 152 do mundo e já soma 26 vitórias, contra apenas três derrotas.

Desta forma, a canadense iguala os feitos de Martina Hingis em 2006 e Serena Williams em 2015, se juntando às ex-líderes do ranking como as jogadores convidadas com melhores participações no deserto californiano.