Navone elimina Munar e enfrenta Ruud na semifinal do ATP de Genebra

O tenista argentino Mariano Navone avançou às semifinais do torneio ATP 250 de Genebra nesta quinta-feira, onde enfrentará o norueguês Casper Ruud na sexta-feira.

Navone, atual número 42 do ranking mundial, derrotou o espanhol Jaume Munar (n° 39) em sua partida de quartas de final com um duplo 6-2.

Por sua vez, Ruud, 17° colocado no ranking mundial masculino, superou o australiano Alexei Popyrin (n° 61), com parciais de 6-4 e 6-3.

Este torneio na cidade suíça acontece pouco antes do início de Roland Garros, o grande evento anual disputado no saibro, que terá início em Paris, na França, no domingo.

Resultados do torneio ATP de Genebra:

Simples masculino - Quartas de final

Casper Ruud (NOR/N.6) x Alexei Popyrin (AUS) 6-4, 6-3

Mariano Navone (ARG) x Jaume Munar (ESP/N.8) 6-2, 6-2

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*Por AFP