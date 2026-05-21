Navone elimina Munar e enfrenta Ruud na semifinal do ATP de Genebra

O tenista argentino Mariano Navone avançou às semifinais do torneio ATP 250 de Genebra nesta quinta-feira, onde enfrentará o norueguês Casper Ruud na sexta-feira.
Por sua vez, Ruud, 17° colocado no ranking mundial masculino, superou o australiano Alexei Popyrin (n° 61), com parciais de 6-4 e 6-3.
Este torneio na cidade suíça acontece pouco antes do início de Roland Garros, o grande evento anual disputado no saibro, que terá início em Paris, na França, no domingo.
Resultados do torneio ATP de Genebra:
Simples masculino - Quartas de final
Casper Ruud (NOR/N.6) x Alexei Popyrin (AUS) 6-4, 6-3
Mariano Navone (ARG) x Jaume Munar (ESP/N.8) 6-2, 6-2
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*Por AFP