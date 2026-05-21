João Fonseca pode enfrentar Djokovic em Roland Garros; veja chave dos brasileiros

Nesta quinta-feira, a ATP realizou o sorteio dos confrontos de Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada. O torneio tem início marcado para este domingo, em Paris.

João Fonseca pode cruzar com Djokovic

O brasileiro João Fonseca, atual nº 30 do mundo, será cabeça de chave número 28 da competição e enfrentará um tenista vindo do qualifying na estreia. Caso avance, o carioca terá pela frente outro atleta das classificatórias ou o croata Dino Prizmic, atual 71º do ranking da ATP.

Se confirmar a vaga na terceira rodada, Fonseca poderá enfrentar Novak Djokovic pela primeira vez na carreira. O sérvio ocupa atualmente a quarta colocação do ranking mundial.

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Bia Haddad estreia sob pressão

No feminino, Bia Haddad estreia contra a britânica Francesca Jones, atual nº 105 do mundo, na primeira rodada de Roland Garros.

Atual 78ª colocada no ranking da WTA, Bia chega para Roland Garros em momento delicado na temporada. A brasileira foi eliminada na estreia do WTA 500 de Estrasburgo e acumula 14 derrotas em 18 partidas disputadas em 2026, com 11 quedas logo em sua primeira partida nos torneios disputados.