Andreeva estreia sem sustos e vai à 2ª rodada de Roland Garros

A tenista russa Mirra Andreeva, número 8 do mundo, estreou em Roland Garros neste domingo e avançou à segunda rodada ao derrotar sem sustos a francesa Fiona Ferro (N.200).

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Andreeva fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-3, em uma hora e 11 minutos.

Mostrando grande consistência desde o início da temporada de saibro (título em Linz, final em Madri, quartas de final em Roma), a russa de 19 anos é a segunda favorita do torneio a garantir uma vaga na segunda rodada, depois da ucraniana Marta Kostyuk (N.15).

Semifinalista em Paris em 2024, Andreeva jogará na segunda rodada contra a colombiana Emiliana Arango (N.94) ou a espanhola Marina Bassols Ribera (N.175).

*Com conteúdo da AFP