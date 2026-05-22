Navone derrota Ruud e vai enfrentar Tien na final do ATP 250 de Genebra

O tenista argentino Mariano Navone, número 42 do mundo, se classificou para a final do torneio ATP 250 de Genebra ao derrotar o norueguês Casper Ruud, 17º do ranking mundial, com parciais de 7-5 e 6-2 nesta sexta-feira.
Ruud é um especialista no saibro, com dois vice-campeonatos de Roland Garros (2022 e 2023). Ele havia disputado no fim de semana passado a final do Masters 1000 de Roma, onde perdeu para o número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner.
O adversário de Navone na decisão no sábado será o americano Learner Tien (20º), que venceu o cazaque Alexander Bublik (10°) com parciais de 6-1, 4-6 e 7-6 (7/5).
Este torneio na cidade suíça é disputado pouco antes do grande evento anual no saibro, Roland Garros, que começa no domingo.
Navone, de 25 anos, vai estrear na capital francesa com um duelo na primeira rodada contra o americano Jenson Brooksby (60º), conforme determinou o sorteio realizado na quinta-feira, enquanto que Tien fara sua estreia contra o chileno Cristian Garín (116º).
Torneio ATP de Genebra:
Simples masculino - Semifinais:
Mariano Navone (ARG) x Casper Ruud (NOR/N.6) 7-5, 6-2
Learner Tien (EUA/N.4) x Alexander Bublik (CAZ/N.2) 6-1, 4-6, 7-6 (7/5)
*Com conteúdo da AFP