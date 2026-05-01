Kei Nishikori anuncia que vai se aposentar no final da temporada

Kei Nishikori, o tenista japonês mais vitorioso da história, anunciou que vai se aposentar no final da atual temporada, encerrando uma carreira que foi marcada por lesões nos últimos anos.

O atleta de 36 anos fez história em 2014 ao se tornar o primeiro tenista japonês a chegar a uma final de Grand Slam, mas perdeu o título do US Open para o croata Marin Cilic.

Ele alcançou a melhor posição de sua carreira ao chegar ao quarto lugar do ranking mundial e conquistou a medalha de bronze na chave de simples dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.

Além disso, Nishikori ergueu o troféu em doze torneios do circuito profissional da ATP, desde sua primeira vitória em Delray Beach, nos Estados Unidos, em 2008.

"A verdade é que eu gostaria de continuar jogando. Olhando para tudo o que vivenciei, acredito que posso dizer com orgulho que dei o meu máximo", publicou o japonês em suas redes sociais.

Nishikori ocupa atualmente a 464ª posição no ranking mundial e, nesta temporada, vem disputando torneios do Challenger Tour, a segunda categoria do tênis.

Thank you for all the memories 🫶 @keinishikori announces that he will retire at the end of the 2026 season. pic.twitter.com/ZHm0AAmu0x — ATP Tour (@atptour) April 30, 2026

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*Por AFP