Sorteio define possíveis adversários de João Fonseca no Masters 1000 de Roma; veja

João Fonseca já sabe quem serão seus possíveis adversários das próximas fases caso avance no Masters 1000 de Roma. A competição, que teve início nesta segunda-feira e vai até o dia 17 de maio, conta com 96 atletas na categoria simples masculino.

Para sua primeira partida, o brasileiro espera o vencedor do confronto entre o francês Valentin Royer e o sérvio Hamad Mdjedovic, números 71 e 67 do ranking, respectivamente. O brasileiro é número 29 do ranking.

A primeira partida de João Fonseca acontece nesta sexta-feira, com horário a ser definido. Caso avance para a próxima fase, João poderá enfrentar em seu lado da chave o quinto colocado do ranking, o canadense Felix Aliassime. O brasileiro ficou do lado oposto da chave do líder do ranking Jannik Sinner e do americano Ben Shelton (6º), que o eliminou no Aberto de Munique.

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Nas oitavas, João pode enfrentar o monegasco Valentin Vacherot ou o argentino Tomas Etcheverry, 16º e 26º do ranking, respectivamente. A última disputa com algum top 30 do ranking antes da final pode acontecer nas quartas, quando João pode pegar o russo Daniil Medvedev (9º) e o italiano Flavio Cobolli (12º).

Fonseca nunca duelou contra os primeiros adversários possíveis, mas amarga o gosto de nunca ter vencido uma partida nesse torneio. No ano passado, o brasileiro foi eliminado pelo húngaro Fabian Maroszan na estreia.