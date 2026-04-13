João Fonseca sobe no ranking da ATP e volta ao top 35 após campanha positiva em Monte Carlo

João Fonseca está de volta ao top 35 no ranking da ATP. Após grande campanha no Masters 1000 de Monte Carlo, chegando pela primeira vez às quartas de final em um torneio desta magnitude, o brasileiro somou 200 pontos e subiu cinco posições na tabela.

Melhor ranking da carreira e queda em 2026

Em novembro de 2025, João conquistou sua melhor posição no ranking, alcançado a 24ª colocação. No entanto, o tenista perdeu pontos com a eliminação nas oitavas de final do ATP 250 de Buenos Aires, competição em que o brasileiro defendia muitos pontos depois de conquistá-lo em 2025. Desta forma, o jovem de 19 anos caiu para a 40ª posição.

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Campanha em Monte Carlo

Na última semana, João Fonseca teve um desempenho positivo no saibro de Monte Carlo, onde superou atletas como o canadense Gabriel Diallo, o francês Arthur Rinderknech e o italiano Matteo Berettini. Fonseca deixou o torneio depois de ser derrotado pelo nº 3 do mundo, Alexander Zverev, por 2 sets a 1, nas quartas de final.

Próximo desafio

A partir da próxima terça-feira, João Fonseca disputará o ATP 500 de Munique pela primeira vez e pode somar mais pontos caso vença na competição. A estreia será contra o chileno Alejandro Tabilo, atual número 45 do mundo.