Alcaraz vê batalha com Sinner como motivação extra para o ATP 500 de Barcelona

O tenista espanhol Carlos Alcaraz afirmou nesta segunda-feira que sua disputa pessoal com o novo número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner, é uma motivação extra para o ATP 500 de Barcelona, que será disputado nesta semana.

Sinner derrotou Alcaraz na final do Masters 1.000 de Monte Carlo, no domingo, e voltou ao topo do ranking mundial, mas o espanhol pode recuperar o posto se for campeão em Barcelona, onde foi finalista no ano passado.

"Acho que a batalha que eu e Jannik estamos tendo pelo número 1 é muito bonita e acho que, provavelmente, é uma motivação extra", disse Alcaraz em entrevista coletiva.

"A verdade é que Jannik e eu temos uma relação muito boa. Obviamente não é pessoal. Não saímos para jantar ou almoçar juntos, mas acho que a relação que temos fora da quadra é muito boa", acrescentou.

O espanhol afirmou que Sinner o motiva a ser um jogador melhor, embora não vá sentir falta dele nesta semana, no torneio de Barcelona.

"É um dos jogadores que me faz ser melhor, me faz perceber minhas fraquezas e me faz perceber onde preciso focar em cada treino e em cada jogo", observou o vencedor de sete Grand Slams.

"Eu mesmo procuro melhorar a cada dia e é por isso que é maravilhoso tê-lo como referência e vê-lo conquistando tudo o que está conquistando", continuou.

Alcaraz disse que ficou feliz em ver Sinner dando "passos gigantes" no saibro e que eles estão praticamente no mesmo nível em todas as superfícies.

"Quando eu e ele nos enfrentamos, não existe favorito. Não importa se jogamos na grama, em quadras duras ou no saibro", afirmou.

O espanhol foi duas vezes campeão em Barcelona (2022 e 2023) e vai estrear no torneio contra o finlandês Otto Virtanen, nesta terça-feira.

*Por AFP

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