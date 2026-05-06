Bia Haddad perde para francesa e está fora do Masters 1000 de Roma

Bia Haddad deu adeus ao Masters 1000 de Roma. Nesta quarta-feira, a tenista brasileira, 78ª no ranking da ATP, foi derrotada pela francesa Leolia Jeanjean, atual nº 127 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 6/4, pela primeira rodada do torneio.

Situação do torneio

Com a derrota, Bia Haddad foi eliminada em sua estreia na competição e segue para os torneios da gira de saibro, com foco no Roland Garros, com início previsto para 24 de maio. Já Leolia avançou para a segunda rodada e enfrentará a italiana Jasmine Paolini (8ª).

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Resumo do jogo

BIA HADDAD 0 x 2 LEOLIA JEANJEAN

Competição: Masters 1000 de Roma | Primeira rodada

Local: Quadra 13, em Roma (ITA)

Data: 06 de maio de 2026 (quarta-feira)

Horário: 7h35 (de Brasília)

Sets

7/6 (Leolia)

6/4 (Leolia)

Como foi o jogo?

O primeiro set da partida foi equilibrado do início ao fim. Com uma quebra para cada lado, a parcial foi para o tie-break. No game decisivo, a tenista francesa conseguiu um "mini-break" para derrotar a brasileira em 7/6.

Na segunda parcial, Bia quebrou o saque de Leolia no primeiro game. No entanto, a francesa devolveu a quebra logo depois. No saque seguinte, a brasileira não confirmou seu saque, ficando em desvantagem no placar. Com resistência às reações de Bia, Leolia Jeanjean fechou o jogo em 6/4.