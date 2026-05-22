João Fonseca estreia em Roland Garros contra francês número 240 do mundo

João Fonseca já sabe quem enfrentará logo na estreia de Roland Garros. Atual 30º colocado do ranking mundial e cabeça de chave número 28 do torneio, o brasileiro terá pela frente o francês Luka Pavlovic, que ocupa a 240ª posição da ATP.

O confronto, que será o primeiro entre os dois no circuito profissional, está marcado para domingo, por volta das 13h (de Brasília).

Se confirmar vaga na segunda fase, João provavelmente terá pela frente o croata Dino Prizmic, atual 71º do ranking. Antes disso, Prizmic encara o americano Michael Zheng, número 146 do mundo, em confronto válido pela estreia.

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O caminho de João na chave também reserva um possível duelo de peso. O brasileiro está no mesmo quadrante de Novak Djokovic, atual número 4 do mundo e dono de 24 títulos de Grand Slam. Assim, caso ambos avancem, eles podem se enfrentar já na terceira rodada.

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Brasil representado

A chave principal de Roland Garros será disputada entre os dias 24 de maio e 7 de junho. O Brasil também contará com a presença de Bia Haddad Maia no torneio feminino. Atual 78ª colocada do ranking, ela estreia diante da britânica Francesca Jones, que aparece na 105ª posição da WTA.