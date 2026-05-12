João Fonseca é ultrapassado por algoz no ranking da ATP

Em meio à disputa pelo título de jovem mais promissor do circuito mundial de tênis, João Fonseca caiu uma posição no ranking da ATP e viu o espanhol Rafael Jodar assumir a 29ª colocação, que até então pertencia ao brasileiro.
Os dois jovens de 19 anos iniciaram a rivalidade com a partida pelo Masters 1000 de Madrid, que aconteceu no mês passado. Na ocasião, João foi derrotado por Jodar por 2 a 1. No último set, que foi marcado pela dominância do madrilenho, o brasileiro chegou a quebrar a raquete e um momento de irritação.
Mesmo após a eliminação precoce no Masters 1000 de Roma no último sábado, João ainda permaneceu na 29ª colocação do ranking ATP. Mas, nesta terça-feira, o carioca desceu uma posição e deu lugar a Rafa Jodar, que subiu no ranking após vencer Learner Tien no torneio e avançar para as quartas de final. O espanhol teve um salto de cinco posições.
João foi confirmado como um dos 32 cabeças de chave em Roland Garros, torneio que terá início no próximo dia 24, em Paris. O melhor ranking do brasileiro por enquanto é o 24° lugar, alcançado no ano passado. Por outro lado, Jodar pode se tornar top 20 do mundo se conquistar o título do Aberto de Roma. O espanhol começou o ano na 165ª colocação do ranking.
Rafael Jodar, com as campanhas sucessivas em Madrid e em Roma, tornou-se o tenista mais jovem a chegar em duas quartas de final de Masters na mesma temporada, feito alcançado pela última vez em 2007, pelo sérvio Novak Djokovic. Na Espanha, o madrilenho foi eliminado pelo atual número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner.
João Fonseca entra em quadra pelo ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha, no domingo que vem.
