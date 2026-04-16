Fils e Musetti vão se enfrentar nas quartas de final do ATP 500 de Barcelona

O tenista francês Arthur Fils, número 30 do mundo, se classificou nesta quinta-feira para as quartas de final do torneio ATP 500 de Barcelona, graças a uma vitória convincente por 6-2 e 6-3 sobre o americano Brandon Nakashima (33º).
Ele vai disputar uma vaga nas semifinais contra o italiano Lorenzo Musetti, o segundo cabeça de chave, que avançou ao derrotar outro francês, Corentin Moutet, por 6-3 e 6-4.
Musetti, nono colocado no ranking da ATP e especialista em quadras de saibro, pode ter uma boa chance de chegar longe no torneio, após a desistência, na quarta-feira, do número dois do mundo, Carlos Alcaraz, devido a dores no punho.
No entanto, para aproveitar essa oportunidade, ele terá primeiro que derrotar, nas quartas de final, Arthur Fils, um jogador que parece estar encontrando seu melhor ritmo de jogo. As partidas das quartas de final estão programadas para nesta sexta-feira.
Além do confronto entre Fils e Musetti, Thomas Machac (número 47), que avançou após a lesão de Alcaraz, jogará contra Andrey Rublev (15º), enquanto o espanhol Rafael Jódar (55º) terá pela frente Cameron Norrie (24º) e Nuno Borges (52º) medirá forças com Hamad Medjedovic (88º).
Resultados desta quinta-feira do ATP 500 de Barcelona:
Segunda rodada:
Andrey Rublev (RUS/N.5) x Lorenzo Sonego (ITA) 6-2, 6-3
Arthur Fils (FRA/N.9) x Brandon Nakashima (EUA) 6-2, 6-3
Lorenzo Musetti (ITA/N.2) x Corentin Moutet (FRA) 6-3, 6-4
*com conteúdo da AFP