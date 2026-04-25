Com Medina e Ítalo, semifinais de Margaret River terão três surfistas brasileiros

Na noite desta sexta-feira, foram definidas as semifinais da etapa de Margaret River do circuito mundial de surfe (WSL). Dentre os quatro classificados estão os brasileiros Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Samuel Pupo.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Medina Classificado
O tricampeão mundial avançou à semifinal ao bater o norte-americano Crosby Colapinto. Na bateria das quartas, o brasileiro teve um somatório de 15.87, contra 11.83 de Crosby.
Samuel Pupo vence surfista local
Em duelo anterior, Samuel Pupo, irmão de Miguel Pupo, que foi campeão da etapa de Bells Beach, garantiu sua vaga nas semis ao vencer o australiano Joel Vaughan por 14.00 a 13,06.
Ítalo também avança
Com a última bateria das quartas, o campeão mundial e olímpico Ítalo Ferreira bateu o australiano Ethan Ewing por 12.00 a 8.33. Nas semis, o 'Brabo' enfrentará o também australiano George Pittar que eliminou o brasileiro Yago Dora e impediu uma semifinal 100% brasileira.
Duelos da semifinal
- Samuel Pupo x Gabriel Medina
- George Pittar x Ítalo Ferreira