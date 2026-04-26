Gabriel Medina é vice em Margaret River, mas retoma liderança do ranking da WSL

Na madrugada deste domingo, Gabriel Medina ficou com o vice-campeonato da etapa de Margaret River, válida pelo Championship Tour da World Surf League (WSL). O tricampeão mundial foi derrotado pelo australiano George Pittar na final, mas voltou à liderança do ranking mundial.

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Retorno às finais e vice

Na semifinal 100% brasileira, Gabriel Medina bateu Samuel Pupo e se classificou para a final. Enquanto Pittar superou o campeão olímpico Ítalo Ferreira para enfrentar Medina na decisão.

Medina voltou a disputar uma final de etapa após dois anos e oito meses, mas foi derrotado pelo australiano. O brasileiro também segue sem vencer uma etapa desde abril de 2023, justamente em Margaret River, onde foi campeão naquela temporada.