Gabriel Medina é vice em Margaret River, mas retoma liderança do ranking da WSL

Na madrugada deste domingo, Gabriel Medina ficou com o vice-campeonato da etapa de Margaret River, válida pelo Championship Tour da World Surf League (WSL). O tricampeão mundial foi derrotado pelo australiano George Pittar na final, mas voltou à liderança do ranking mundial.
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Retorno às finais e vice
Na semifinal 100% brasileira, Gabriel Medina bateu Samuel Pupo e se classificou para a final. Enquanto Pittar superou o campeão olímpico Ítalo Ferreira para enfrentar Medina na decisão.
Medina voltou a disputar uma final de etapa após dois anos e oito meses, mas foi derrotado pelo australiano. O brasileiro também segue sem vencer uma etapa desde abril de 2023, justamente em Margaret River, onde foi campeão naquela temporada.
Liderança do ranking mundial
Mesmo com o vice, Gabriel Medina assumiu a ponta do ranking da temporada 2026, com 13.885 pontos. George Pittar aparece logo atrás, empatado em pontuação com Miguel Pupo (13.320), mas à frente pelos critérios de desempate. Além de Medina e Miguel, o Brasil segue em destaque entre os líderes do circuito, com Yago Dora na quarta posição e Samuel Pupo em quinto.
Luana Silva também fica com o vice
No feminino, o Brasil também subiu ao pódio. Luana Silva chegou à final da etapa, mas sofreu uma virada de Lakey Peterson na última onda e terminou com o vice-campeonato. A jovem brasileira ocupa a quarta posição do ranking mundial feminino após as duas primeiras etapas do ano.