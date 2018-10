Ginásio não resiste a chuva e partida entre Marreco e Pato é adiada

Estava marcada para às 11h (horário de Brasília) deste sábado a partida entre Marreco e Pato, pelas oitavas de final da Liga Nacional de Futsal. No entanto, o Ginásio Arrudão, na cidade de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, casa do Marreco, não resistiu a um temporal que caiu na região, e por conta de diversas goteiras, o Clássico das Penas teve de ser adiado para este domingo, também às 11h.

As equipes até chegaram a entrar em quadra, mas logo notou-se que o ginásio apresentava más condições para a prática esportiva. Funcionários ainda tentaram secar a quadra e reparar o teto de maneira provisória, mas não foi o suficiente. Após 30 minutos de atraso em relação ao horário determinado para o início da partida, a arbitragem optou por cancelar o clássico por falta de condições de jogo.

“A gente aguardou um período, pois estava tendo uma manutenção de emergência. Mas mesmo com os reparos, a quadra não apresenta condições de jogo. Por isso, as diretorias irão conversar e chegar em comum acordo para remarcarem a partida. Eles têm até 24 horas para remarcarem o jogo”, disse Gean Coelho Telles, árbitro principal da partida.