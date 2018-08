Corinthians vence vice-lanterna Intelli e sobe na tabela da Liga Nacional

Em jogo único da Liga Nacional de Futsal nesta segunda-feira, o Corinthians foi a Minas Gerais encarar o vice-lanterna Intelli na busca pela reação, após ter perdido o último jogo. E o Timão fez a lição de casa. Depois de um primeiro tempo sem muitas emoções, o time visitante voltou melhor para a segunda etapa e conseguiu sair vitorioso pelo placar de 3 a 0.

Com o resultado, o alvinegro vai a 25 pontos e cola nos quatro primeiros colocados, ganhando duas posições e terminando a rodada na quinta colocação. O Intelli, por sua vez, amarga sua 11ª derrota e segue sem vencer há seis jogos, ficando com oito pontos e no penúltimo lugar.

O Corinthians volta à quadra pela LNF apenas no dia 18, às 13h (de Brasília), quando viaja ao Paraná para enfrentar o Foz do Iguaçu no Ginásio Ministro Costa Cavalcanti. O Intelli, por sua vez, só volta a competir pela competição nacional no dia 1º de setembro e visita o Cascavel às 19h (de Brasília).

O primeiro tempo do confronto foi morno. O Corinthians apresentou um jogo pouco intenso e o Intelli também não se impôs. A equipe da casa chegou a ter uma boa chance no fim da parcial, mas desperdiçou e nenhuma das duas equipes conseguiu inaugurar o marcador.

A segunda etapa foi diferente. O Timão voltou para quadra mais ligado e finalmente abriu o placar aos sete minutos, com gol de Matheus. Na sequência, Douglas marcou duas vezes, aos 13 e aos 19, e ampliou a vantagem para a equipe visitante, decretando o triunfo.