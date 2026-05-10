Flamengo perde no Maracanãzinho, e Brasília e fica a uma vitória da semi do NBB

O Flamengo perdeu para o Brasília por 98 a 90 na tarde deste domingo, pelo jogo três das quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB), no Maracanãzinho.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Situação do confronto

Com o resultado, o Brasília desempata a série de melhor de cinco (2 a 1) e passa a depender de uma vitória para garantir a classificação às semifinais do torneio nacional.

📋 Resumo do jogo

FLAMENGO 90 X 98 BRASÍLIA

🏆 Competição: NBB - Quartas de final (jogo 3)

🏟️ Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro (RJ)

📅 Data: 10 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: às 14h (de Brasília)

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por CAIXA Brasília Basquete (@brasilia.basquete)

Como foi o jogo