Flamengo perde no Maracanãzinho, e Brasília e fica a uma vitória da semi do NBB

O Flamengo perdeu para o Brasília por 98 a 90 na tarde deste domingo, pelo jogo três das quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB), no Maracanãzinho.
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Situação do confronto
Com o resultado, o Brasília desempata a série de melhor de cinco (2 a 1) e passa a depender de uma vitória para garantir a classificação às semifinais do torneio nacional.
📋 Resumo do jogo
🏆 Competição: NBB - Quartas de final (jogo 3)
🏟️ Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro (RJ)
📅 Data: 10 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: às 14h (de Brasília)
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Como foi o jogo
Kevin Crescenzi foi o destaque da partida e terminou como cestinha ao anotar 22 pontos para o Brasília. Pelo lado do Flamengo, o argentino Franco Baralle contribuiu com 20 pontos.
O Flamengo foi superior na metade inicial da partida. Com vitórias no primeiro (24 a 20) e no segundo quartos (26 a 24), o time rubro-negro saiu para o intervalo com vantagem de 50 a 44.
O Brasília mudou de postura na metade final e virou o jogo ao ganhar a terceira parcial por 31 a 23. No último quarto, a equipe visitante aumentou a vantagem ao vencer por 23 a 17 e confirmou o triunfo.
Próximo jogo
Brasília x Flamengo
🏆 Competição: NBB - Quartas de final (jogo 4)
📅 Data: 13 de maio de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Ginásio Nilson Nelson, Brasília (DF)