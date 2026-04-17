"Carreira incomparável" e "símbolo de lealdade": mídia internacional repercute morte de Oscar Schmidt

Ídolo do esporte brasileiro, Oscar Schmidt faleceu nesta sexta-feira, aos 68 anos, em São Paulo (SP). Com feitos irretocáveis na história do basquete, a morte do ex-jogador foi repercutida por veículos da imprensa internacional.

Três jornais da Espanha relembraram a trajetória de Oscar. O Mundo Deportivo destacou, por exemplo, o fato de que, quando atleta, Schmidt rejeitou a NBA após ser escolhido no draft para defender as cores do Brasil, uma vez que a liga, na época, proibia os jogadores de representarem suas seleções nacionais.

"Hoje, o basquete se despede de alguém que, com uma bola nas mãos, redefiniu a capacidade de marcar pontos e se tornou um símbolo de dedicação, talento e lealdade às cores de sua bandeira", escreveu o jornal.

Os veículos Marca e Diario As, por sua vez, classificaram Oscar Schmidt como uma "lenda do basquete mundial". O primeiro, inclusive, citou a nota da Confederação Brasileira de Basquete lamentando a morte do ídolo brasileiro.

"Para Oscar Schmidt, o basquete era uma força motriz. Ele marcava tantos pontos porque gostava do esporte e era tão competitivo porque detestava perder. Queria ser o melhor jogador possível", publicou o As.

O The Washington Post, dos Estados Unidos, mencionou o fato de Oscar Schmidt ser um dos únicos três brasileiros a entrarem no Hall da Fama do Basquete do país norte-americano. "Ele também foi peça fundamental na histórica vitória contra os Estados Unidos na final dos Jogos Pan-Americanos de 1987", disse o jornal.

O L'Équipe, da França, descreveu a carreira de Oscar Schmidt como "incomparável".

Já o veículo italiano Gazzetta dello Sport relembrou a passagem de Oscar Schmidt pelo país. O ex-jogador atuou por equipes como Pavia e Caserta. O ídolo permaneceu neste último clube ao longo da década de 1980, somando 13.957 pontos em 11 temporadas e tornando-se o maior pontuador da história da liga italiana.

"Em 1982, foi o lendário gerente geral do Juventus Caserta, Giancarlo Sarti, quem o trouxe para a Itália, após uma recomendação de Boscia Tanjevic. Foi uma ideia brilhante, porque em nosso campeonato, Oscar se tornou um deus, imparável. Tudo o que ele precisava fazer era levantar os braços e, com aquele arremesso rápido, a bola ia parar no fundo da rede", apontou o veículo.

Clubes brasileiros também se manifestam

Clubes brasileiros também se manifestaram e lamentaram a morte do histórico ídolo do basquete brasileiro. Corinthians, Santos, Palmeiras, Vasco e Flamengo foram alguns dos times que publicaram mensagens de luto nas redes sociais.

Com 49.737 pontos na carreira, Oscar Schmidt foi considerado o maior pontuador da história do basquete até 2024, quando foi ultrapassado pelo norte-americano LeBron James. Além da impressionante marca, também conquistou nove medalhas pela Seleção Brasileira, incluindo o lendário ouro no Pan-Americano de Indianápolis, em 1987.