Brooklyn Nets atropela Franca em jogo da pré-temporada na NBA

Nesta sexta-feita, o Franca visitou o Brooklyn Nets, em Nova Iorque, e foi derrotado por 137 a 89. A partida faz parte da preparação da equipe americana para a disputa da NBA, que terá início no dia 22 de outubro. Mesmo sem o principal reforço para a temporada, Kyrie Irving, os Nets não tomaram conhecimento do time do interior paulista.

O maior cestinha da partida foi Rafael Hettsheimeir, do Franca, com 26 pontos. O ala-pivô colocou nove bolas de três pontos no alvo. Do lado dos Nets, o destaque foi o ala Tayshaun Prince, com 22 pontos.

A equipe paulista até começou bem a partida, terminando o primeiro quarto cinco pontos atrás do adversário. No entanto, os estadunidenses fizeram um segundo período avassalador e foram para o intervalo com o placar marcando 74 a 53.

O terceiro quarto voltou a ser mais equilibrado, com o Franca sendo mais eficiente na defesa e perdendo por apenas três pontos. Na última parte do jogo, o ataque dos Nets voltou a massacrar a equipe paulista, marcando 41 pontos e sacramentando a vitória.

O Franca agora volta as suas atenções para a disputa da final do Campeonato Paulista. A equipe interiorana eliminou o São Paulo na semi e agora enfrenta o Corinthians, que deixou o Mogi das Cruzes para trás nesta sexta-feira. As datas das partidas da final serão divulgadas na segunda-feira.