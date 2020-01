São Silvestre divulga a classificação completa da edição de 2019

A organização da Corrida Internacional de São Silvestre liberou a lista de resultados da prova realizada na terça-feira, dia 31 de dezembro. Todos os participantes poderão ver a posição final e o tempo percorrido no seguinte link.

A prova masculina teve um final emocionante. Em uma arrancada espetacular, o queniano Kibiwott Kandie venceu a disputa e bateu o recorde da competição, com 42min59. Na segunda colocação ficou Jacob Kiplimo, de Uganda. Daniel Ferreira do Nascimento foi o melhor brasileiro, cruzando em 11º lugar.

Entre as mulheres, uma vitória tranquila. A queniana Brigid Kosgei foi a primeira colocada, com 48min54s. O destaque entre as brasileiras ficou com Graziele Zarri, também em 11º lugar.

