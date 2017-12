93ª Corrida de São Silvestre adota dinâmicas para beneficiar inscritos

A mais importante prova de rua da América Latina, a Corrida Internacional de São Silvestre, marcada para o dia 31 de dezembro, adotará algumas dinâmicas para melhor atender atletas oficialmente inscritos. Desde a largada e até a dispersão pós prova, toda a estrutura montada beneficiará o corredor oficial. Desta forma, a São Silvestre, em sua 93ª edição, estará se juntando aos principais eventos no mundo que adotam políticas semelhantes.

As dinâmicas já aplicadas nas provas no país, como Meia Maratona Internacional de São Paulo e Maratona Internacional de São Paulo, serão repetidas. Entre elas, o monitoramento de acesso à área de largada pela Alameda Santos e Rua São Carlos do Pinhal, comunicação visual nos postos de água e filtragem na chegada. Vale ressaltar que a infraestrutura do evento é dimensionada para o número oficial de inscritos, cerca de 30 mil, não contemplando serviços a atletas sem inscrição (“pipocas”).

Nesta edição, na dispersão, ao final da prova, o espaço será maior e reservado somente para atletas, sem a presença do público, bem como terá o monitoramento de acesso com triagens para desviar atletas sem número. Serão sete postos de água, um a mais que no ano passado, com volume para atender somente aos inscritos. Como consta em regulamento, não haverá serviços e hidratação excedente para atletas sem inscrição.

Tradicionalmente realizada no dia 31 de dezembro, a São Silvestre fecha o ano esportivo. Os principais nomes do país e destaques do exterior, mais uma vez, participarão do evento, além de inúmeros atletas amadores. O percurso de 15 km passa por alguns dos principais pontos turísticos da cidade de São Paulo, com largada na Avenida Paulista, próximo à Rua Frei Caneca, e chegada em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero, também na Avenida Paulista, 900.

O Comitê Organizador informa que essas dinâmicas estão sendo implantadas em fase experimental para melhor atender os atletas oficialmente inscritos.

Inscrições e mais informações através do site oficial da prova