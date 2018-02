Zé Ricardo admite erros do Vasco, mas exalta conquista da vaga

O técnico Zé Ricardo viveu momentos de grande ansiedade durante a partida contra o Jorge Wilstermann, nesta quarta-feira, na cidade boliviano de Sucre, mas garantiu que sempre confiou na classificação do Vasco à fase de grupos da Copa Libertadores da América. O seu time foi goleado por 4 a 0 com a bola rolando e conquistou a vaga nos pênaltis.

“Eram dois jogos, e o mais importante é que passamos para a fase de grupos”, exaltou Zé Ricardo, elogiado o jogo aéreo do Jorge Wilstermann. “Eles são mais altos do que a gente. Sofrer um gol muito cedo tirou o nosso equilíbrio”, analisou.

Herói da classificação, o goleiro Martín Silva disse que os seus companheiros ficaram bravos com o baixo desempenho do Vasco, principalmente no primeiro tempo.

“Precisamos corrigir muita coisa, mas estamos fazendo um campeonato muito bom e voltamos com a classificação”, valorizou o uruguaio.