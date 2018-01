Zagueiro Henrique assina com o Corinthians até 2019

Após longo período de espera, o zagueiro Henrique enfim assinou com o Corinthians na tarde desta sexta-feira. O contrato firmado tem duração de duas temporadas.

Após imbróglio judicial com o Fluminense, seu ex-clube, Henrique teve sua rescisão publicada no BID (Boletim Informativo Diário) apenas nesta quinta-feira. O jogador já havia realizado trabalhos físicos pelo Timão e inclusive chegou a treinar com bola na manhã desta sexta-feira. O anúncio oficial, no entanto, veio apenas no final da tarde.

O zagueiro já falou como jogador do Alvinegro em vídeo para a Corinthians TV.

“Rapaziada, bando de loucos, estou muito feliz e honrado de poder vestir essa camisa, de defender e honrar esse manto. Que a gente possa ser muito feliz juntos. Grande abraço e obrigado pela recepção de todos”, disse o novo reforço.

Henrique tem duas passagens pelo rival Palmeiras e em 2008 chegou a transferir-se para o Barcelona, onde acabou sendo emprestado para Bayer Leverkusen e Racing. O jogador de 31 anos estava no Fluminense desde 2016, e realizou 117 jogos com a camisa tricolor.