Único 1º volante do Palmeiras, Thiago Santos valoriza retomada da confiança

Após três derrotas consecutivas que provocaram protestos da torcida, o Palmeiras parece ter se encontrado sob o comando de Cuca nesta temporada. Já são três triunfos consecutivos no Campeonato Brasileiro e cinco partidas sem derrotas, o que traz confiança para o elenco palestrino.

“Estamos evoluindo sim, jogo a jogo, treino a treino. A gente vem de três vitórias consecutivas no Brasileiro, sendo duas fora de casa. Não perdemos há cinco partidas na competição. Então é uma sequência que dá confiança pro time seguir trabalhando forte e seguir evoluindo”, disse o volante Thiago Santos.

Na quarta-feira, em duelo contra o Botafogo, Thiago Santos deu mais um passo para se consolidar como opção fundamental no elenco alviverde. Com o afastamento de Felipe Melo, o camisa 21 é o único primeiro volante da equipe e ainda ultrapassou Tchê Tchê em uma briga pela titularidade do Verdão.

“Foi uma partida muito complicada contra o Botafogo, mas novamente fomos inteligentes e competentes. Conseguimos sair na frente do placar, depois sofremos o empate, mas mostramos nossa força, garra e não desistimos até marcar o gol da vitória. Muito feliz pelo resultado, pela minha atuação e pela vontade da equipe dentro de campo”, completou.

Neste domingo, Thiago Santos deverá ser mais uma vez titular do Palmeiras. A equipe encara o Atlético-PR, às 16h (de Brasília), no Palestra Itália, e Cuca deverá escalar apenas reservas no confronto, já que está focado na volta das oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Barcelona de Guaiaquil, na próxima quarta-feira.